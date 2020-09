2-letnia Greta Thunberg na zdjęciu z 2005 roku. Aktywistka podzieliła się nim, aby przekazać światu wiadomość

Greta Thunberg przez pandemię koronawirusa była zmuszona do zawieszenia strajku klimatycznego. Teraz wszystko wskazuje na to, że wydarzenie się odbędzie. Najnowszy post aktywistki to apel do społeczeństwa.

Greta Thunberg na zdjęciu z 2005 roku

"To ja w wieku 2 lat. Zdjęcie zostało zrobione w 2005 roku we Francji - napisała Greta Thunberg i nawiązała do ważnego problemu. "Od tego czasu nastąpiła około jedna trzecia całej światowej emisji dwutlenku węgla. Ponad połowa naszej emisji dwutlenku węgla miała miejsce od 1990 roku. To daje wyobrażenie o tym, jak szybko ścigamy się w złym kierunku" - zaalarmowała szwedzka aktywistka. "Nasze roczne emisje są obecnie tak wysokie, że każdy rok prowadzenia działalności biznesowej będzie miał wpływ na przyszłe warunki życia niezliczonych pokoleń" - podsumowała. "Dołącz do nas w piątek 25 września, do globalnego strajku klimatycznego" - zwróciła się do obserwatorów Thunberg.