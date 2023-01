20 lat temu wzięła z nim ślub. Nie każdy wie, kto jest jej mężem

Okazuje się, że Paulina Chylewska zaprosiła Marcina Feddka na studniówkę, mimo że go nie znała. On był synem koleżanki jej mamy, o którym słyszała, że dobrze tańczy. Jednak w tamtym momencie nie miała głowy do romansów – przygotowywała się do matury. Pięć lat starszy Feddek był nią do tego stopnia zauroczony, że finalnie wyjechał za Chylewską do Warszawy, gdzie miała rozpocząć studia. Walczył o jej względy i w końcu osiągnął swój cel.