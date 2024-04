Otworzyła się na temat seksu. Mówi, kiedy jest najlepszy

Sabrina Carpenter, jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia, podzieliła się w wywiadzie radami w kwestii randkowania i seksu. - Rób to, co sprawia, że czujesz się komfortowo i bezpiecznie. (...) Bądź mądra. Używaj zabezpieczeń - zaapelowała do kobiet 24-letnia aktorka i piosenkarka.