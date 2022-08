25. rocznica śmierci księżnej Diany. Tak miały brzmieć jej ostatnie słowa

Ostatnie słowa księżnej Diany

Sierżant Xavier Gourmelon z paryskiej policji był jedną z osób, które jako ostatnie miały kontakt z księżną Dianą. To on miał wówczas służbę i to on kierował zespołem ratunkowym w tunelu pod Pont de l'Alma, gdzie doszło do wypadku z udziałem Diany. Wydobył księżną z rozbitego auta i zaczął resuscytację. Diana odzyskała przytomność.