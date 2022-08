Od śmierci księżnej Diany minęło 25 lat. Tak Elżbieta II zareagowała na wieść o wypadku

"Ktoś musiał majstrować przy jej hamulcach" - wyznała rzekomo monarchini, gdy doszła do niej informacja o śmierci księżnej Diany. O komentarzu królowej zapomniano na całe lata. Wybrzmiał on ponownie w książce "The Queen’s Speech: An Intimate Portrait Of The Queen In Her Own Words" napisanej przez Ingrid Seward, która relacjonuje życie brytyjskiej arystokracji.