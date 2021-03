28-latka przez siedem lat ukrywała bolesny sekret. W końcu o nim opowiedziała

Sophie Davis została zgwałcona siedem lat temu w Australii podczas podróży. Kobieta przez cały ten czas ukrywała to, co się wydarzyło - nie powiedziała o tym nawet przyjaciołom ani ówczesnemu partnerowi. Jak mówi, chciała w ten sposób "przekonać się, że do gwałtu nie doszło". Teraz jednak 28-latka zdecydowała się opowiedzieć o swoim koszmarze i dać w ten sposób do zrozumienia innym osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej, że nigdy nie jest za późno na szukanie wsparcia i leczenie traumy.

Koszmar podczas wycieczki

W Wielkiej Brytanii trwa rządowa akcja "It still matters" ("To wciąż ma znaczenie"), która jest skierowana właśnie do osób, które zostały wykorzystane seksualnie. Jej celem jest zachęcenie ofiar do szukania wsparcia i pomocy bez względu na to, kiedy zostały skrzywdzone. Sophie zdecydowała się wziąć udział w kampanii, aby jak najmniej osób musiało mierzyć się z traumą - podobnie jak ona - przez długie lata.