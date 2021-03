Ewa Lemańska-Roycewicz grała w "Janosiku" Marynę. Co łączyło ją z Perepeczką?

"Janosik" - błogosławieństwo i przekleństwo

Pierwszym mężem pani Ewy był aktor Cezary Kapliński. Jednak, jak twierdzi Lemańska, mężczyzna wolał płeć przeciwną i zdradzał ją z mężczyznami. Gdy ich małżeństwo rozpadło się w 1980 roku, aktorka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem nie zrobiła jednak kariery aktorskiej, pracowała za to jako modelka.

Nawroty choroby

- Na początku myślałam, że to jest jakiś grzyb na palcu lewej stopy, nie myślałam, że to czerniak. Ale w końcu tak mnie zaczął boleć, że poszłam do lekarza i przestałam się sama diagnozować. Trzeba było szybkich działań. Obcięto mi ten palec. Amputowano. Na szczęście nie mam żadnych przerzutów, a węzły chłonne są wolne od komórek nowotworowych. Mimo to cały czas jestem pod opieką onkologiczną – mówiła w "Super Expressie".