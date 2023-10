3 największe błędy, które popełniasz przy goleniu i pielęgnacji okolic bikini

Tak, jak przykładamy ogromną wagę do pielęgnacji twarzy, włosów, czy ciała, tak nasze delikatne i wrażliwe okolice bikini traktujemy wciąż po macoszemu. A to ogromny błąd! Widoczne podrażnienia, zaczerwienienia, krostki i niedoskonałości w okolicach bikini nie tylko odbijają się na naszym samopoczuciu i pewności siebie, ale również są bolesne, objawiają się swędzeniem i sprawiają spory dyskomfort. A dlaczego powstają? Właśnie przez nieodpowiednia pielęgnację intymną oraz depilację. Zobacz najczęstsze 3 błędy, które popełnia prawie każda z nas i rozwiązanie, na ich wyeliminowanie.

Jak golić okolice bikini? 3 najczęstsze błędy

Złe przygotowanie skóry okolic intymnych przed goleniem bikini Złe przygotowanie lub jakikolwiek brak przygotowania okolic intymnych do golenia, to najczęstsze powody powstawania podrażnień. Przed goleniem okolic bikini musisz pamiętać o tym, by odpowiednio zmiękczyć skórę i włoski, np. kąpielą czy dłuższym prysznicem, koniecznie z użyciem ciepłej wody lub kompresem. Dzięki temu otworzysz pory, a włoski będą łatwiejsze do usunięcia. Zła maszynka i kierunek golenia Zbyt mocne przyciskanie maszynki do ciała, agresywne ruchy, golenie pod włos i używanie jednej maszynki do wszystkiego, to gotowy przepis na podrażnienie okolic bikini i delikatnej skóry okolic intymnych oraz wypryski, krostki i zacięcia.

Po pierwsze pamiętaj, by nigdy nie golić okolic bikini na sucho! Do tego zabiegu warto również wybrać maszynkę z wbudowanym paskiem nawilżającym oraz zwracać uwagę na to, by nie używać jej do golenia pozostałych części ciała.

Kiedy chcemy zapobiec podrażnieniom, bardzo ważny jest również kierunek prowadzenia maszynki, który powinien być taki, jak kierunek wzrostu włosa. Oznacza to, że miejsca intymne golimy z góry na dół - z włosem, nigdy pod włos! Do tego pamiętaj, by być dla swojego ciała delikatna. Dobra, nowa, ostra maszynka nie wymaga mocnego dociskania do skóry.

Brak pielęgnacji po goleniu Po wyjściu spod prysznica czy z wanny po prostu wycierasz się ręcznikiem, i już? Jeżeli tak, to popełniasz ogromny błąd! Pomyśl, jak wielką uwagę przykładasz do pielęgnacji twarzy po jej umyciu. Wyobrażasz sobie nie nałożyć na nią toniku, kremu nawilżającego, olejku czy serum? No właśnie. Skóra twoich delikatnych i wrażliwych okolic intymnych również potrzebuje pielęgnacji.

Do takich sytuacji idealnie sprawdzą się specjalne, naturalne olejki intymne, dzięki którym zapobiegniesz suchości i podrażnieniom. Olejek Intymny marki LOVA z olejem jojoba, olejem z nasion słonecznika, konopi oraz liści aloesu daje skórze po goleniu odpowiednie nawilżenie, gładkość oraz działa antybakteryjnie, dzięki czemu zapobiega powstawaniu podrażnień i niechcianych, czerwonych kropek.

Jak stosować olejek intymny po goleniu? Po pierwsze dobrze i bardzo dokładnie osusz ciało, a następnie nałóż na okolice bikini kilka kropel olejku intymnego, delikatnie go rozprowadź i wmasuj. Przed nałożeniem bielizny odczekaj chwilę i daj swojej skórze odetchnąć.

Jak wybrać odpowiedni olejek intymny?

Olejek intymny to jedna z najważniejszych rzeczy w pielęgnacji intymnej oraz okolic bikini, dzięki której będziesz mogła cieszyć się piękną i gładką skórą. Ważne, by taki kosmetyk miał w sobie odpowiednie składniki, jak np. olej z nasion konopi, który wzmacnia barierę ochronną skóry, a regeneruje ją, nawilża i wygładza, olej jojoba, który ujędrnia skórę oraz nie zawierał substancji zapachowych.

Co ważne, olejku intymnego, jak Olejek Intymny LOVA, nie stosujemy wyłącznie po goleniu. Taki kosmetyk warto wdrożyć do codziennej pielęgnacji i nakładać na okolice bikini codziennie. Taki rytuał zapobiega wrastaniu się włosków oraz dba, by skóra okolic intymnych była w świetnej kondycji i jeszcze lepiej przygotowana do kolejnego zabiegu depilacji.

Artykuł sponsorowany przez LOVA