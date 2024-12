Zabrał ją do lasu i zastrzelił. Po latach mówi o zabójstwie córki

- Od 1994 r. wszystko się zmieniło. Runął nasz cały świat - wyznała w najnowszym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" Eleni. Niestety to właśnie wtedy były chłopak jej córki Afrodyty brutalnie ją zamordował. Piosenkarka bardzo przeżyła stratę dziecka. Co dało jej wówczas siłę?

20 stycznia 1994 r. Afrodyta nie wróciła do domu. Niestety dwa dni później okazało się, że dziewczyna nie żyje. Jej były chłopak zabrał ją bowiem do lasu, gdzie strzelił jej w głowę oraz serce. 17-latka nie miała żadnych szans.

Szybko okazało się, że Piotr G., który przyznał się do morderstwa, nie mógł pogodzić się z tym, że dziewczyna nie chce z nim dłużej być. Eleni długo obwiniała się o to, że nie ochroniła jedynej córki przed śmiercią.

