30 urodziny Margaret. Zobacz jak bardzo zmieniła się muzycznie

Pierwszym oficjalnym utworem wokalistki była piosenka "Thank You Very Much". Debiutancki album "Add the Blondie" Margaret wydała w 2014 roku. Od tego czasu stworzyła łącznie pięć płyt studyjnych. Podczas nagrywania ostatniego albumu Margaret postanowiła odejść od wcześniejszego wizerunku gwiazdy pop i poszła muzycznie w kierunku hip-hopu.