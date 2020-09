32-latek umówił się z kobietą poznaną na Tinderze. Randka skończyła się tragedią

Rinaldi Harley Wismanu, 32-letni rekruter w japońskiej firmie w Dżakarcie, zaginął 9 września. Niedługo przed śmiercią poznał na Tinderze 27-letnią Laei Atik Supriyatin. Po krótkiej wymianie wiadomości para postanowiła się spotkać w mieszkaniu kobiety. To tam 32-latek został zamordowany.

Randka z Tindera zakończyła się tragicznie

Jak podaje "The Sun", mężczyzna po wejściu do mieszkania 27-latki nie miał pojęcia, że w łazience ukrywa się jej partner. Gdy para zaczęła uprawiać seks, 26-letni Djumadil Al Fajri wyszedł z ukrycia i zaatkował 32-latka. Trzy razy uderzył go cegłą, a następnie ugodził nożem siedem razy, dopóki ten nie zmarł.