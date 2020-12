32-latek zmarł na koronawirusa. Konieczny był przeszczep płuc, którego się nie doczekał

Gazeta informuje o kolejnej śmierci młodego człowieka z powodu zakażenia koronawirusem. Mężczyzna, jak podaje serwis, miał plany i marzenia. Był zaręczony, a w jednej chwili jego życie się wywróciło do góry nogami.

"Jakiś czas przeleżał na oddziale, ale nie było żadnej poprawy. Zabójcza zaraza z każdym dniem zjadała mu płuca. Jedynym ratunkiem dla niego był przeszczep. Kamil z każdym dniem był w coraz gorszym stanie. Nie mógł samodzielnie oddychać. Podpięto go pod respirator, ale niewiele to pomogło. Choroba postępowała i konieczny był przeszczep płuc. Lekarze wprowadzili go w śpiączkę farmakologiczną" - czytamy na stronie se.pl