33-letnia ciężarna zmarła w szpitalu. Mąż ma 10 zastrzeżeń do lekarzy

Na pytanie o co ma największy żal do lekarzy, odpowiada: — Chyba o to, że nie zostaliśmy w porę oboje z żoną poinformowani, jakie będą skutki tego, że Dorocie odeszły wody. Że dziecko tego nie przeżyje. Może wtedy udałoby się uratować chociaż jedno życie, życie mojej żony - stwierdza w tej samej rozmowie.