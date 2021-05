38-latka jest po podwójnej mastektomii. Z dumą pokazuje ciało po operacji

Dlatego zanim podjęła ostateczną decyzję, skontaktowała się z kobietami, które z dumą pokazywały swoje klatki piersiowe po mastektomii zamiast poddawać się mastektomii i ryzykować. Amerykance ulżyło, poczuła siłę i odwagę rozmówczyń. Zrozumiała, że jeśli one są szczęśliwe nie mając piersi, to ona również może być. 30 września 2020 r. miała operację. Mimo że długo dochodziła do siebie, to nie patrzy wstecz. Kobieta odmówiła rekonstrukcji i kiedy było z nią już lepiej, postanowiła zapozować do zdjęć. Tym bardziej, że jest modelką. Jak wyznała w rozmowie z mediami, nigdy nie była pewniejsza siebie niż teraz.