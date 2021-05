Emma Corrin jest osobą queer. Wstawiła zdjęcie z jednoznacznym opisem

Wielbiciele Emmy świetnie przyjęli jej wyznanie. I tak je komentują: "Księżna Diana mówiła, że geje są ok", "Brawo Emma", "Jesteś ikoną, to będzie krążyć w sieci jeszcze przez lata", "Queer? To znaczy, że kochasz swoje życie". W rozmowie z The Sun do wyznania Corrin ustosunkował się Jeff Ingold, dyrektor ds. Mediów w Stonewall (grupy zrzeszającej osoby LGBTQ+).