"40 kontra 20". Tom zdradził, jak wyglądają jego relacje z Amirą

Tom Grabowski szczerze o relacji z Amirą. "Po 2,3 dniach moje serce zabiło do niej mocniej"

Tom Grabowski o swoich uczuciach do Amiry postanowił porozmawiać z portalem Co za tydzień. Mężczyzna przyznał, że choć nie powiedział tego w programie, jest pewien, że to, co poczuł do Amiry to nic innego, jak miłość od pierwszego wejrzenia.