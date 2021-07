400 złotych to dużo? Oto skąd biorą się ceny w salonach fryzjerskich

W modelu hybrydowym

- Fryzjera szukałam długo, a i tak nie jestem do końca zadowolona. Za całą usługę, czyli strzyżenie, rozjaśnianie, tonowanie i farbowanie, płacę 400 złotych. Na przykład tonowanie trzeba robić co trzy tygodnie, inaczej kolor schodzi, dlatego równie często tonuję i farbuję włosy w domu, a do salonu idę wyłącznie na rozjaśnianie, bo akurat tego zabiegu nie jestem w stanie poprawnie zrobić sama – boję się, że mogłabym spalić włosy. Różnica w cenie jest kolosalna, nawet gdy używam najlepszych produktów. Tonowanie u fryzjera to 150 zł, a w domu 25 zł tym samum preparatem. Gdy idzie o ten konkretny zabieg, nie widzę żadnej różnicy w jakości – relacjonuje.