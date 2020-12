5 kobiet, do których należał 2020

Influencerki to nie tylko te dziewczyny, które reklamują produkty i pokazują wyidealizowane życie w mediach społecznościowych. Wiele z nich przekuwa swoją internetową popularność w coś dobrego i wartościowego. Wybraliśmy pięć kobiet, które w wyjątkowy sposób wyróżniły się w tym toku.

W dzisiejszych czasach media społecznościowe mogą być trampoliną do zdobycia popularności i zrobienia kariery. Influencerki publikują piękne zdjęcia, chwalą się drogimi kosmetykami czy torebkami, ale w wielu przypadkach wykorzystują również swoją popularność do propagowania cennych wartości. Wybraliśmy pięć znanych w sieci dziewczyn, które warto obserwować, bo inspirują inne kobiety.

Marta Dyks

Marta Dyks to piękna kobieta i światowej klasy top modelka. Przez wiele lat żyła w nieświadomości, że choruje na poważną chorobę autoimmunologiczną. Zmęczenie tłumaczyła intensywnym stylem życia, a przybieranie na wadze nieregularnymi posiłkami oraz piciem alkoholu. Dolegliwości nie przechodziły, a z czasem zaczęły dochodzić kolejne. Miała ataki paniki, nie chciało się jej wstawać z łóżka. W najbardziej krytycznym momencie życia cierpiała zarówno jej dusza, jak i ciało. Poprosiła więc o pomoc. Udała się do psychiatry, który zdiagnozował depresję. U endokrynologa dowiedziała się, że cierpi na hashimoto. Marta Dyks w mediach społecznościowych nie wstydzi się mówić o swoich problemach, bo chce zachęcić inne kobiety do szukania pomocy, regularnego badania się i odwiedzania lekarzy. Modelka udowadnia, że nie uroda, lecz zdrowie jest najważniejsze. W ostatnich tygodniach broniła praw Polek, mocno sprzeciwiając się wyrokowi TK ws. aborcji. Chodziła na protesty i tłumaczyła, co zrobić, gdy ktoś pryśnie nam gazem w oczy.

Joanna Okuniewska

Któż z nas nigdy nie przeżył miłosnego zawodu? Niewłaściwie ulokowane uczucia nie są powodem do wstydu, bo przecież wszyscy to kiedyś przeżyli lub jeszcze zdążą przeżyć. Joanna Okuniewska nagrywa jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce pt. "Ja i moje przyjaciółki idiotki". Niedawno wydała również książkę o tym samym tytule. Podcasterka swoją twórczością przytula i pociesza każdego, kto choć raz nieszczęśliwie się zakochał lub zrobił głupstwo z miłości. Nie ocenia i nie wylicza błędów. Niczym najlepsza przyjaciółka pomaga posklejać złamane serce. Okuniewska nie stroni również od poważniejszych kwestii. W jej książce pojawiły się porady specjalistów, psychologów, którzy tłumaczą m.in. jak rozpoznać, czy żyjemy w toksycznym związku, jak pomóc ofiarom przemocy lub co zrobić w przypadku gwałtu.

Matylda Damięcka

Jej grafiki wyrażają więcej niż tysiąc słów. Aktorka Matylda Damięcka w artystyczny sposób interpretuje bieżące wydarzenia w naszym kraju, a efektem tego są niezwykle wymowne obrazki. Gdy rozpoczął się Strajk Kobiet, po bulwersującym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, setki tysięcy Polaków wyszło na ulice. Wielu z nich nosiło transparenty z plakatami autorstwa Damięckiej, m.in. ten przedstawiający ciężarną kobietę z zasłoniętymi oczami, podwieszoną na linach przyczepionych do znaku paragrafu. Ten sam obrazek został również tysiące razy udostępniony na Instagramie. To tylko udowadnia, że Matylda ma unikalną zdolność do komentowania otaczającej nas rzeczywistości, w tym roku zdecydowanie wyróżniła się spośród innych artystek.

Katarzyna Koczułap / Kasia CozTymSeksem

Choć w Polsce seks wciąż jest tematem tabu, a mówiąc słowo "penis", wielu z nas chichocze i oblewa się rumieńcem, Katarzyna Koczułap seksuolożka i psycholożka nie wstydzi się ani nie boi opowiadać o intymności. Jej główną ideą jest edukacja seksualna Polek i Polaków, gdyż, jak sama twierdzi to jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin w naszym życiu. Zdobyła popularność pod koniec 2019 r., gdy wpadła na pomysł stworzenia sekskalendarza adwentowego, w którym zamieściła proste zadania na każdy dzień m.in. zapisanie się na wykonanie badań na HIV i choroby weneryczne czy oglądanie porno z partnerem. Od tego czasu regularnie publikuje na swoim profilu na Instagramie wpisy dotyczące np. antykoncepcji, satysfakcji seksualnej, ale również zachęca do regularnych wizyt u ginekologa i badania piersi.

Magdalena Koleśnik

Jest objawieniem tegorocznego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Magdalena Koleśnik zachwyciła jurorów i otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Sweat" Magnusa von Horna. Wcieliła się w rolę instagramowej influencerki Sylwii, którą obserwuje 600 tys. fanów. Jest podziwiana i wiele kobiet chciałoby być takie jak ona, jednak naprawdę jest strasznie samotna i nieszczęśliwa. Koleśnik odbierając zasłużoną nagrodę nie tylko dziękowała za wyróżnienie, ale również nawiązała do Strajku Kobiet, który popiera i w którym aktywnie bierze udział. Do ubrań miała przypiętą błyskawicę, znak strajku, a także tęczowe serduszko, wskazujące, że wspiera społeczność LGBT+ w walce o ich prawa.

