5 modnych dodatków na lato, które podrasują stylizacje. Ich ceny zaskakują!

2. Torebki na lato w soczystych kolorach

Alternatywą dla stylowych koszyków są torebki na lato w mocnych kolorach, jak soczysty pomarańcz, intensywna fuksja, trawiasta zieleń czy modny kobalt. W modzie są zarówno klasyczne listonoszki do noszenia przez ramię, jak i uwielbiane przez gwiazdy małe torebki bagietki. Do grona ich fanek zaliczymy między innymi Julię Wieniawę czy Jessikę Mercedes. A modele w stylu gwiazd na wyprzedaży upolujesz nawet za 29 zł! To prosty sposób na to, by dodać letnim stylizacjom trochę koloru.