5 sposobów na zwiększenie libido. Ekspertka radzi

- Pomocne może okazać się podjęcie takiego rodzaju aktywności fizycznej, która będzie pasować do naszego zimowego poziomu energii. Dobrze, żeby to było coś, co niejako zmusza do koncentracji na ciele, na zmysłach, a jednocześnie coś, co pozwoli się odprężyć. To mogą być masaż, spokojne ćwiczenia fizyczne, sauna. Warto też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w relacji i czy ogólny spadek nastroju oraz zmęczenie nie są przyczyną codziennej bylejakości, która czasami w takich sytuacjach wkrada się do związku.