Zakazane na działce ROD. Mogą ci ją nawet odebrać

Coraz więcej osób decyduje się na zakup działki ROD. To namiastka domu z ogrodem. Nie oznacza to, że dzierżawca może robić sobie na niej to, co mu się podoba. Łamanie regulaminu może wiązać się z utratą praw do gruntu.

Działki ROD przeżywają swój renesans. Coraz więcej osób chce mieć swój kawałek ziemi, co przekłada się na cenę działki. Jeszcze kilka lat temu kosztowały one niespełna 10 tys., a dziś osiągają już zawrotne ceny. Działka w dużym mieście to wydatek z rzędu 40 do nawet 100 tys. złotych.

Za co można stracić działkę?

Wysokie ceny nie odstraszają przyszłych działkowców. Własny kawałek ziemi zdaje się nie mieć ceny. Należy jednak pamiętać, że działki są dzierżawione, a wykup ziemi na własność jest niemożliwy. Oznacza to, że każdy działkowiec musi stosować się do obowiązującego regulaminu. Rażące łamanie przepisów może wiązać się z utratą działki.

Za co można stracić działkę? Jednym z najczęstszych powodów jest zaleganie z opłatami. Każdy działkowiec jest zobowiązany do płacenia za korzystanie z działki, wodę, prąd, śmieci czy ochronę działki. Wystarczy spóźnić się z opłatą pół roku, aby zarząd mógł odebrać działkę, co zostało opisane w art. 36 ustawy o ROD. Stowarzyszenie ogrodowe musi uprzedzić o swoich zamiarach na piśmie, wyznaczając w nim termin na spłatę długu.

Robisz to na swojej działce? Możesz ją stracić

W sezonie wiosenno-letnim tłumnie ruszamy na działki. Wiele osób organizuje na niej grille, podczs gdy inni robią na nich imprezy. Mogłoby się wydawać, że nie ma w tym nic złego, jednak przepisy mówią jasno — uporczywe zakłócanie porządku może wiązać się z utratą praw do działki. Można organizować na niej spotkania towarzyskie, o ile nie przeszkadzamy przy tym innym działkowiczom.

Za to jeszcze można stracić działkę?

za łamanie obowiązującego regulaminu,

niszczenie terenów działkowych,

udostępnianie działki osobom trzecim bez zgody zarządu. To jeszcze nie koniec obostrzeń związanych z korzystaniem z działki. Na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych nie można stawiać przenośnych toalet ani szklarni lub altan o nieregulaminowych wymiarach. Jeśli na działce przebywa pies, musi być przypięty do smyczy i mieć na sobie kaganiec. Zabronione jest także gromadzenie i palenie śmieci tak jak i dłuższy pobyt na działce. Korzystanie z działki w celach mieszkalnych zalicza się do łamania regulaminu i jest niezgodne z obowiązującym prawem. Niezastosowanie się do regulaminu mimo ostrzeżenia wiąże się z zerwaniem umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

