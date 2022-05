73 proc. Polaków używa smartfona w toalecie. Jesteś jednym z nich? Uważaj

Smartfon stał się dla nas podstawowym źródłem informacji i rozrywki. Wygląda jednak na to, że Polscy korzystają z niego niemal nałogowo. Badanie przeprowadzone przez zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym firmę NordVPN wykazało, że aż 73 proc. Polaków zabiera ze sobą smartfony do toalety. Sprawdź, czy to bezpieczne.