99-latek zażądał rozwodu. Wszystko przez romans z lat 40. 99-letni Antonio wystąpił o rozwód, gdy dowiedział się, że jego ukochana miała romans w latach 40. ubiegłego wieku. Jeśli sąd przychyli się do wniosku Włocha, uczyni go najstarszym rozwodnikiem na świecie. Najstarszy rozwodnik świata (123RF) Antonio i Rosa rozstali się po blisko 80 latach małżeństwa. Para zaczęła spotykać się w latach 30., kiedy to Antonio pełnił służbę wojskową w Neapolu. 99-latek i 96-latka doczekali się piątki dzieci, kilkunastu wnucząt i jednego prawnuka. Po raz pierwszy ich małżeństwo zostało wystawione na próbę 10 lat temu. Wtedy to Antonio zaczął się wtedy zastanawiać, czy nie poświęcił zbyt wiele dla tego związku. Wyprowadził się nawet z domu na kilka tygodni. Szybko jednak zrozumiał, że nie wyobraża sobie życia bez ukochanej. Najstarszy rozwodnik na świecie Teraz małżonkowie nie są już pewni, co do ich wspólnej przyszłości. Wszystko przez listy, które znalazł 99-latek. Kilka dni przez Bożym Narodzeniem Antonio przeszukiwał starą komodę, szukał tam rodzinnych fotografii. Zamiast zdjęć odnalazł listy swojej żony do kochanka. Korespondencja pochodziła z lat 40. ubiegłego wieku. 99-latek wpadł w szał i natychmiast zażądał rozwodu. Nie pomogły przeprosiny i wyjaśnienia żony. Antonio złożył wniosek rozwodowy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku 99-latka, ustanowi go najstarszym na świecie rozwodnikiem. Włoska para zdeklasuje Bertie i Jessie Wood, które stanęły na sądowej wokandzie w wieku 98 lat.