Ludzie + 2 rozwódzdrada wczoraj (16:18) Mąż poprosił o rozwód. Żona poznała powód dopiero po wyjściu z sądu Przyczyny rozwodu mogą być różne. Jednak najpopularniejszą jest zdrada lub odejście do nowego partnera czy partnerki. Podobnie było w tym przypadku, tylko sposób w jaki dowiedziała się kobieta jest zatrważający. Kobieta długo niczego nie podejrzewała (123RF) Na instagramowym profilu "Love What Matters" pojawił się post z historią kobiety, którą mąż poprosił o rozwód. "Wrócił do domu i powiedział, że musimy się rozstać. Gdy zapytałam, dlaczego teraz podjął taką decyzję, to odparł, że jest właśnie po rozmowie ze swoją matką. To ona nakłoniła go do odejścia ode mnie" - opisuje. Ku zaskoczeniu wielu osób kobieta nie zareagowała złością czy smutkiem, ponieważ sama od dawna czuła, że tkwienie w tym małżeństwie jest już bezsensowne. "Poczułam, jakby ktoś zdjął ze mnie ciężar" - przyznała. Sprawa rozwodowa oraz załatwienie wszystkich spraw związanych z rozstaniem przebiegły szybko i bezproblemowo. Po sformalizowaniu wszystkiego kobieta zasugerowała już byłemu mężowi, żeby poszli na pożegnalną kolację. Propozycja zdenerwowała mężczyznę, który wyraźnie chciał jak najszybciej odejść spod budynku sądu. "Nagle zobaczyłam wysoką, szczupłą kobietę z falującymi włosami, która szła w kierunku Grega. Wtedy dotarło do mnie, że to z nią, a nie z matką, konsultował pomysł rozwiedzenia się" - dodała.