Abigail Folger zginęła razem z Sharon Tate i Wojtkiem Frykowskim. Gdyby żyła, skończyłaby 77 lat

Abigail Anne Folger feralnej nocy jako pierwsza zobaczyła jedną ze swoich zabójczyń. Czytała książkę, gdy obok drzwi jej pokoju przeszła Susan Atkins. Abbie uśmiechnęła się do niej, myśląc, że jest gościem Sharon Tate. Później została przez nią wywleczona do salonu, gdzie klęczeli już związani żona Romana Polańskiego i Jay Sebring.

Wojtek Frykowski próbował uciekać – na próżno. Został wielokrotnie dźgnięty nożem, potem ten sam los spotkał Abigail. 25-latka początkowo walczyła i wołała o pomoc, ale w którymś momencie zabrakło jej sił. Jej ciało odkryto na trawniku przed domem. Leżała twarzą do ziemi w zakrwawionej koszuli.

Spadkobierczyni kawowego biznesu mogła w ogóle nie pojawić się w posiadłości Tate i Polańskiego. Znalazła się tam za sprawą Wojtka Frykowskiego, swojego chłopaka-emigranta z Polski. Przykleił się do słynnego reżysera i zaczął niejako żyć na jego koszt. Kiedy Roman wyjechał do Londynu, Frykowski od tygodni tam już mieszkał. I do tego samego namówił Abbie.