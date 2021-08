Aborcja nie zniknęła. "Kobieta była i jest zostawiona zupełnie sama"

Justyna Wydrzyńska: Miesięcznie kontaktuje się z nami ok. 600 osób, z czego ponad 200 do 300 z tych osób potrzebuje środków do aborcji farmakologicznej. Szacujemy, że ok. 80 proc. aborcji do 12. tygodnia ciąży jest przeprowadzanych przy użyciu tabletek. Ich liczba bardzo wzrosła, o ok. 300 proc. w porównaniu z czasem przed październikiem 2020. Nie mamy jednak do końca pewności, czy ta liczba rzeczywiście aż tak wzrosła, ponieważ wraz z popularnością Aborcji Bez Granic więcej osób się z nami kontaktuje.