Absurdalne rozmiary. Gwiazdy z torbami bez dna

Hobo bag, czyli tegoroczna reprezentantka dużej torby

Jak to bywa w modzie, w opozycji do zgrabnych "bagietek" musiały wreszcie pojawić się torby XL. Na ich czele stają "hobo bags", czyli tak zwane modele "włóczęgi". Duże, pojemne i na krótkim pasku. Stanowią namacalny dowód na to, że moda potrafi iść w parze z wygodą i sprostać codziennym wyzwaniom.