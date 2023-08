Absurdalny pomysł w Białej Podlaskiej. Zakaz antykoncepcji to nie wszystko

W 2021 roku w Białej Podlaskiej złożono projekt uchwały w sprawie dofinansowania zapłodnienia metodą in vitro. Dwa lata temu dokument podpisało ponad 500 mieszkańców, wtedy jednak pismo utknęło w magistracie. Po dwóch latach radni wrócili do tematu. To ważny krok w walce z problemem niepłodności oraz spadkiem urodzeń w regionie.