Weronika Marczuk straciła dziewięć ciąż. Słowa o bliźniakach poruszają

Była żona Cezarego Pazury w podcaście "Tato, no weź" opowiedziała, o tym, co czuła, gdy dochodziło do poronień. "Cierpiałam strasznie, że tracę dzieci, bo ja je traktowałam jako dzieci, a nie jako część drogi i to było najtrudniejsze"- zdradziła Kamilowi Balei Weronika Marczuk.