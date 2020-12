Ada Fijał zbulwersowana zachowaniem policji, głośno mówi: "Mamy dość"!

Prawo kobiet do wolności wyboru

Ostatnio w mocnych słowach oceniła to, co dzieje się na ulicach.

- To dla mnie smutne, że po ponad 100 latach, kiedy Polkom wreszcie przyznano prawa wyborcze, odbiera się im głos w tak ważnej kwestii, jak prawo do wolności wyboru. – mówiła w rozmowie z Plejadą. - Tu już nie chodzi tylko o prawo do aborcji ze względu na wady letalne, tylko o to, jak w naszym kraju politycy traktują kobiety, podczas gdy sami okupują się barierkami i policjantami w gmachu na Wiejskiej, czy w innych miejscach, np. na Nowogrodzkiej – wyznała wzburzona.