Marzena Kipiel-Sztuka nie ma za co żyć. Aktorkę czekają skromne święta

Bez pracy nie ma pieniędzy

Aktorka ostatni raz pracowała 8 marca. W Dzień Kobiet wystąpiła na koncercie w Lublinie. Niestety kilka dni później ogłoszono pierwszy lockdown, co spowodowało odwołanie wszystkich wiosennych imprez kulturalnych. Natomiast lipcu nie odbyły się nagrania nowych odcinków "Kiepskich", co zdecydowanie nadszarpnęło stabilność finansową aktorki.

Kipiel-Sztuka ma nadzieję, że sytuacja odmieni się w styczniu. – Po nowym roku wchodzimy na plan "Kiepskich", więc powinno być wtedy lepiej, bo znowu coś zarobię – mówi serialowa Halinka. Teraz czekają ją jednak skromne święta Bożego Narodzenia. – Nie mam pieniędzy, żeby wyprawiać nie wiadomo jakie święta. To trudny rok – zwierzyła się "Faktowi" aktorka. – Na szczęście z ostatnich pieniędzy zrobiłam zapasy karmy dla mojego psa Gienka. On jest ze mną na dobre i na złe.

– Kolejka stoi. Są tacy, którzy chcą się ze mną gdzieś pokazać. Wówczas robię im test. Zastanawiam się, co by było, gdyby wyłączyli na tydzień prąd i nie można by razem oglądać telewizji. Czy ja z takim człowiekiem miałabym o czym rozmawiać? - mówiła. Aktorka przyznała, że nie interesują ją mężczyźni, którzy są atrakcyjnymi rozmówcami - Od razu eliminuję zawodników, którzy nie mają nic do powiedzenia - wyznała. - Wystarczy popatrzeć mężczyźnie w oczy i posłuchać, jak ten człowiek mówi.