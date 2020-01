WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Adele chudnie w oczach. Fani martwią się o stan zdrowia piosenkarki Adele na początku swojej kariery zmagała się z nadwagą. W ostatnich miesiącach przeszła wielką metamorfozę. Fani obawiają się jednak, czy piosenkarka nie gubi kilogramów w zbyt szybkim tempie. Adele jest coraz chudsza (123RF) Adele zmagała się ze zbędnymi kilogramami i złośliwymi uwagami hejterów, którzy często nie zostawiali na niej suchej nitki. Ostatnio piosenkarka zawalczyła o szczupłą sylwetkę i zmieniła się nie do poznania. Do sieci trafiły zdjęcia z urlopu, na których fani ledwie rozpoznali gwiazdę. Adele chudnie w oczach Przypomnijmy, że wiosną 2019 r. Adele postanowiła rozwieść się ze swoim mężem, Simonem Koneckim. Od tamtej pory piosenkarka postanowiła skupić się na sobie, zrzuciła zbędne kilogramy i pojechała na urlop. Wypoczywała na karaibskiej wyspie Anguilla wraz ze swoim przyjaciółmi – Harrym Stylesem i Jamesem Cordenem. Na plaży przyłapali ją reporterzy, którzy udokumentowali wielką przemianę gwiazdy. Według portalu Mirror, Adele przez pół roku chodziła na zajęcia z pilatesu i trzymała się diety. Fani byli zdumieni nowymi zdjęciami piosenkarki i wielu z nich wciąż nie potrafi się przyzwyczaić do tak dużej zmiany wizerunku. Pojawiły się również spekulacje, czy utrata kilogramów nie była zbyt szybka i czy Adele nie ma problemów ze zdrowiem. Jeden z internautów stwierdził jednak, że zarzucanie piosenkarce niezdrowego trybu życia jest zwykłą hipokryzją. Na swoim profilu na Twitterze porównał dwa zdjęcia Adele tłumacząc, że kiedyś fani sugerowali celebrytce odchudzanie, a teraz uważają, że jest za chuda.