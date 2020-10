Adele ma nowego partnera. To raper Skepta

Adele i Skepta

Artystka, która zaimponowała wszystkim ogromnym samozaparciem w walce o swoje zdrowie, zna 38-letniego rapera od dawna. Skepta, a tak naprawdę Joseph Junior Adenuga, wychowywał się w tej samej dzielnicy Londynu, co Adele – Tottenham. Łączy ich też oczywiście zamiłowanie do muzyki, ale również fakt, że oboje są rodzicami małych dzieci.

"Adele ciągle do mnie pisze i sprawdza, co się ze mną dzieje" – opowiadał w rozmowie sprzed kilku lat Skepta. "Mówi mi, jak sprawy mają się u niej" – dodał. Dzisiaj Adele jest wolna. We wrześniu 2019 r. złożyła pozew rozwodowy. Ze swoim mężem Simonem Koneckim była związana przez 7 lat. Okazało się, że są zupełnie różnymi osobami – Adele lubi się bawić i spotykać z ludźmi, Simon to typ domatora.