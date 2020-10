Polki protestują. Taksówkarze z Gdańska złożyli deklarację

"Kierowcy ZA DARMO zawiozą uczestniczki do domu. Chcemy, by po przemarszu kobiety BEZPIECZNIE i w komfortowych warunkach wróciły" – zaoferowali się gdańscy taksówkarze szykujący się do piątkowego strajku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Protesty w Gdańsku (Getty Images)