Adwent 2022. Czego nie powinno się w tym czasie robić? Najważniejsze tradycje i symbole

Tegoroczny adwent rozpoczyna się w niedzielę 27 listopada i tradycyjnie potrwa do 24 grudnia, czyli do Wigilii Bożego Narodzenia. To ważny czas dla katolików, ponieważ początek adwentu to także pierwszy dzień nowego roku liturgicznego. W ciągu tych czterech tygodni, księża będą odprawiać msze w fioletowych szatach liturgicznych, a wiele osób rano lub wieczorem codziennie będzie uczestniczyło w roratach.