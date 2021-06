Agata Duda rusza z akcją na rzecz dzieci. Zaangażowała sztab ekspertów

"Wierzę, że inicjatywa USŁYSZEĆ DZIECI będzie okazją do tego, by spokojnie, bez presji i w przyjaznej atmosferze przyjrzeć się najważniejszym dziecięcym sprawom i problemom, które pandemia wywołała albo tylko wyostrzyła. Bardzo zależy mi na tym, by akcja stała się dla Państwa przestrzenią do znajdowania odpowiedzi na pytania: jak pomóc dzieciom na nowo odnaleźć się w szkole, wśród rówieśników" - podkreśliła Pierwsza Dama.