Agata Konarska jest gwiazdą TVP. Kilka lat temu straciła posadę przez romans

Agata Konarska z Telewizją Polską jest związana od 1995 roku. Dziś znów cieszy się silną pozycją w stacji, jednak w przeszłości jej kariera wisiała na włosku. Wszystko przez romans z niewłaściwą osobą…

Agata Konarska nie jest dziennikarką z wykształcenia – skończyła studia z zakresu handlu zagranicznego i cybernetyki na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz podyplomowe studia ekonomiczne w Paryżu. Miała taką możliwość, ponieważ jej ojcem jest dyplomata Włodzimierz Konarski.

Wieloletnie doświadczenie

Do Telewizji Polskiej trafiła dzięki wygranej w konkursie "Twarz Roku". Połowa lat 90. to była złota era TVP – nie brakowało wówczas młodych, zdolnych prezenterek, gotowych przyciągnąć przed ekran miliony widzów. Konarska trafiła ostatecznie do TVP Polonia i spędziła tam wiele lat.

Przełom przyszedł w 2013 roku, kiedy to została prowadzącą programu porannego "Kawa czy herbata?" cieszącego się świetną oglądalnością.

- To bardzo fajna redakcja i znakomici fachowcy, za to prowadzenie samego programu jest sporym wyzwaniem, bo to w końcu dwie godziny na żywo, najróżniejsza tematyka, goście, łączenie z innymi miastami czy też prowadzącym wiadomości – mówiła wówczas w wywiadzie dla Wiadomosci24.pl.

Brzemienny w skutki romans

Niestety, już w sierpniu tego samego roku Konarska straciła posadę. Przyczyną miał być gorący romans pięknej prezenterki z Piotrem Radziszewskim – ówczesnym dyrektorem Telewizji Polskiej. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że mężczyzna był mężem Iwony Radziszewskiej, również prowadzącej program "Kawa czy herbata?", a następnie "Pytanie na śniadanie".

Małżeństwo Radziszewskich zawisło na włosku, a do sądu zostały złożone nawet papiery rozwodowe. Jednak ich związek, który trwa do dziś, udało się uratować. Cenę za romans zapłaciła jednak Konarska, która znów została odsunięta i wróciła do pracy w TVP Polonia, gdzie prowadziła program "Racja stanu".

Dziś Agata Konarska wróciła do gry i podobno cieszy się względami Jacka Kurskiego. Powierzono jej m.in. prowadzenie Festiwalu w Opolu. Dziennikarka ma też własny program informacyjny "Okiem wiary" w TVP Info, prowadzi "Informacje Kulturalne" na antenie TVP Kultura i przygotowuje autorski cykl "Kobieta w biznesie", który ma trafić do ramówki kanału TVP Kobieta.

Nic nie wiadomo na temat życia prywatnego 48-letniej Konarskiej.

