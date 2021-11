Agata Kornhauser-Duda tworzy kotyliony z dziećmi. Tym zajmuje się teraz

Tworzyła kotyliony z dziećmi

Agata Kornhauser-Duda jak do tej pory nie skomentowała śmierci Izabeli z Pszczyny, która zmarła w wyniku wstrząsu septycznego w 22. tygodniu ciąży. Nie odniosła się także do dramatycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W ciągu ostatnich dni była zajęta tworzeniem kotylionów z uczennicami szkoły podstawowej w Józefowie, które na jej zaproszenie pojawiły się w Pałacu Prezydenckim. Choć Pierwsza Dama poświęciła im swój czas, co jest oczywiście bardzo cennym gestem, nie wszystkim podoba się jej "działanie" w obecnym czasie.