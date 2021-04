Agata Młynarska o życiu w Hiszpanii. "Moja majówka trwa od października"

Agata Młynarska wyjechała w październiku na urlop do Hiszpanii. Jednak pandemia sprawiła, że nie mogła wrócić do Polski w zaplanowanym terminie. "Pod koniec października miałam wrócić do Polski na nagrania programu do TVN Style. To miały być nasze wakacje. Takie były plany... Dobiega końca czwarty miesiąc w innej rzeczywistości" - wyznała na początku roku.