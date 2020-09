Agata Młynarska ochoczo pozuje z mężem. Rzadko pojawia się w jego towarzystwie

Agata Młynarska z mężem Przemysławem Schmidtą

19 września Agata Młynarska wybrała się na premierę sztuki "Abonament na szczęście", który wystawiany był na Scenie Relax w Warszawie. Jest to spektakl muzyczny na podstawie szerokiej twórczości Agnieszki Osieckiej.

Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie na bieżąco relacjonowała wydarzenie. Widać, że kibicowała Oldze Bończyk, która odgrywała pierwsze skrzypce. "Wielki ukłon i gratulacje dla artystów, mojej kochanej Olgi Bończyk i wszystkich, którzy go stworzyli" - napisała Młynarska.

Po zamieszczonej relacji w mediach społecznościowych można by przypuszczać, że i tym razem wybrała się sama na premierę. Ale... fotoreporterzy udokumentowali, że była z mężem. I tak wraz z Przemysławem Schmidtą ochoczo stawali przed obiektywem. Dziennikarka pozowała uśmiechnięta od ucha do ucha, a przedsiębiorca z maseczką na twarzy i bukietem kwiatów. To jedno z nielicznych zdjęć, kiedy możemy podziwiać ich razem. Czyżby przedsiębiorca dla sztuki robił wyjątek?