Agata Młynarska wspomina pierwszy finał WOŚP. "Pieniądze wkładałam, gdzie się dało - do kieszeni, za stanik"

- Zapamiętałam go bardzo dobrze. To był zupełnie inny dzień, niż wszystkie, ponieważ kompletnie nie wiedzieliśmy, co się wydarzy w programie, który przygotowywaliśmy - powiedziała Młynarska w rozmowie z serwisem Gazeta.pl. - Kiedy weszłam do pustego studia, w którym stały półki, na które miały trafiać woreczki z pieniędzmi, kiedy zobaczyłam tę gigantyczną przestrzeń i nas w tym studiu, pomyślałam sobie "o, tej maszyny już nie da się zatrzymać, odpalamy tę rakietę i lecimy, tylko nie wiemy dokąd" - dodała.