Agata Młynarska wyprowadziła się z Polski. Tak teraz żyje

Agata Młynarska zmieniła swoje życie o 180 stopni. Wyprowadziła się z Polski, a do jej rodziny dołączył nowy członek - pies adoptowany z lokalnego schroniska. I choć z początku wydawało się, że wyjazd do słonecznej Hiszpanii to jedynie dłuższe wakacje podyktowane sytuacją epidemiologiczną, to wygląda jednak na to, że dziennikarka planuje zostać tam z mężem już na dobre.

