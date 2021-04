Jej hit śpiewała cała Polska. Kasia Klich wciąż czeka na swoją szansę

Kasia Klich przez wiele lat pojawiała się w chórkach u innych artystów, aż w 2002 roku wydała singiel "Lepszy model", który okazał się prawdziwym przebojem. Piosenkę nuciła praktycznie cała Polska przez kolejne kilka miesięcy. W późniejszym czasie wydała cztery albumy, ale niestety Klich nie zyskała możliwości osiągnięcia większej sławy.

Kasia Klich chce wrócić do pierwszej ligi.

Tak naprawdę wspomniany hit Kasi Klich jest do tej pory jedyną najbardziej znaną piosenką wokalistki. Od prawie 25 lat walczy o czołowe miejsce wśród muzycznych artystek. Jak się okazuje, w ostatnich latach Klich walczyła z wieloma dramatycznymi myślami, co doprowadziło ją do ciężkiej depresji.

Klich przeszła ciężką chorobę

W październiku 2008 roku Kasia Klich napisała na swoim profilu Facebookowym informację o tym, że miała myśli samobójcze i planowała targnąć się na swoje życie. Dodała jeszcze we wpisie, że nie ma siły na dalszą walkę, choć dotychczas dzieliła się swoimi emocjami za pomocą piosenek, które pisała.

Kilka miesięcy przed tym smutnym wpisem na rynku muzycznym ukazała się czwarta płyta Klich "Porcelana", która niestety poniosła dość dużą porażkę. Album przeszedł kompletnie niezauważony, a promujące ją piosenki nie dotarły do szczytu list przebojów. Dla Klich był to prawdziwy cios, bo sama napisała wszystkie teksty i skomponowała muzykę do większości utworów. Porażkę zapłaciła depresją.

Po jakimś czasie Klich i Yaro opublikowali na swoim blogu artykuł, w którym oskarżali ówczesnego szefa Radia Zet o to, że puszcza na antenie piosenki tylko tych wykonawców, którzy płacą mu łapówki. Po ponad 6 latach ze względu na postanowienie sądu musieli przeprosić Roberta Kozyrę za zniesławienie.

Dopiero w 2016 roku Klich postanowiła nagrać anglojęzyczną płytę z wierszami Wisławy Szymborskiej. Jednak żadna wytwórnia nie chciała pomóc wokalistce w nagraniach. W końcu razem z mężem założyła zrzutkę, prosząc fanów o wsparcie pieniężne, aby zrealizować swój pomysł. Internauci nie zawiedli.

Klich i Yaro jako duet Stubbornly Absent pracują cały czas nad teledyskami do albumu "Commemoration – A Tribute to Wisława Szymborska". Ostatni klip wrzucili w październiku minionego roku. Pandemia uniemożliwia artystce prezentowania na żywo ostatniego projektu, ale Klich nie traci nadziei, że jeszcze wyruszy w trasę koncertową.

W maju Kasia Klich skończy 48 lat. Ma nadzieję, że w końcu doczeka się swojego tzw. 5 minut. Z jej postów w social mediach wynika, że odkryła szczęście i optymistycznie patrzy w przyszłość. Nie chce poruszać sprawy związanej z depresją.

