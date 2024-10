Agata ze "Ślubu..." tłumaczy się z oblizywania ust. Przykra przypadłość

Związek Agaty i Piotra budzi spore kontrowersje. Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" niestety nie wróżą im "happy endu". Kobieta nie dogaduje się zbyt dobrze ze swoim mężem, zarzucając mu otyłość. Podczas rozmowy zdarza jej się nerwowo oblizywać usta, co nie umyka uwadze internautów. Co na to sama zainteresowana?