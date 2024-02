Agentka nieruchomości zdradza sekrety flipperów. "Zarobił 45 tys. zł w trzy tygodnie"

Gigantyczne zarobki flipperów

Anna Ratajaczak w rozmowie z Noizz zaznaczyła, że to, co przede wszystkim wpłynęło na jej decyzję o zerwaniu współpracy z flipperami to tzw. flipy brudne. Ich zasada jest prosta: kupuje się nieruchomości tak tanio, żeby zarobić na nich bez robienia remontu. - Ledwo co notariusz wysyłał dokumenty do sądu o zmianę właściciela, a już był kolejny właściciel. To wcale nie były sytuacje z długami, które wiązały się z dużym ryzykiem dla przeciętnego człowieka nieznającego się na chociażby na "czyszczeniu" księgi wieczystej z obciążeń - wyjaśniła.