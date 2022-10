Agnieszka Fitkau-Perepeczko o Witoldzie Pyrkoszu. "Poniżał mnie i ośmieszał przed cała ekipą"

Perepeczko oskarża Pyrkosza

Agnieszka Fitkau-Perepeczko starała się znaleźć przyczynę rzekomej niechęci aktora do niej. "Rzadko się zdarza, żeby starszy kolega nienawidził młodszej koleżanki, że jest żoną jego kolegi, który nie lubił nocnych hulanek, był piękny jak marzenie. A on jakby mniej piękny. No to po pierwsze... Po drugie babsko (ja) przyjechało z Australii i dostało rolę... Rola zaczęła się rozrastać, dziennikarze się interesowali, etc. To było za dużo jak na wytrzymałość starszego kolegi i dawał popalić... Gnębił mnie strasznie..." - wyjawiła.