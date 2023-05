Agnieszka Hyży pokonała chorobę. Na salonach brylowała w szortach

Agnieszka Hyży to jedna z najbardziej znanych polskich prezenterek, obecnie związana z Telewizją Polsat. Widzowie doskonale znają ją z prowadzenia różnego rodzaju imprez, które organizuje stacja, jak choćby Sopot TOPtrendy Festiwal, Sopot Top of the Top Festival, Polsat SuperHit Festiwal czy koncerty sylwestrowe.