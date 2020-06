Agnieszka Kaczorowska będzie miała swój mały raj. Fanka zapytała, ile taka przyjemność kosztuje

Agnieszka Kaczorowska urządza ogród

Dużo zieleni, drzewa na posesji, kwiaty i kolorowe krzewy. Do tego miejsce do relaksu i duże patio z wygodnymi sofami i wydzielonym miejscem do spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Tak w kilku zdaniach można opisać projekt ogrodu, który Kaczorowska zaprezentowała na swoim profilu w mediach społecznościowych.