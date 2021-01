Agnieszka Kaczorowska jest w ciąży. Zdradziła swoje marzenie

Od jakiegoś czasu krążyły plotki, że prawdopodobnie Kaczorowska jest w ciąży. Ona jednak nie chciała komentować sprawy, ponieważ uważa, że pytania o błogosławiony stan są zdecydowanie nie na miejscu i jest to prywatna sprawa każdej kobiety. Jednak nadszedł wreszcie moment, gdy Agnieszka postanowiła potwierdzić doniesienia portali plotkarskich. W poniedziałkowy poranek opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotografię z ukochanym mężem. W opisie zawiadomiła, że nim dobije trzydziestki, będzie już mamą dwójki maluchów.

"Kiedyś powiedziałam sobie, że do 30-tki będę mieć dwójkę dzieci... Uważajcie, o czym marzycie, drogie kobiety! A tak serio... jesteśmy przeszczęśliwi, bo to prawda, że spodziewamy się z Maćkiem drugiego dziecka" - napisała Kaczorowska. Gwiazda dodała, że planowała poczekać jeszcze kilka tygodni z tą informacją, jednak spekulacje mediów nakłoniły ją do szybszego ogłoszenia tej radosnej wiadomości.