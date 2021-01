Była gwiazdą "13 posterunku". Aleksandra Woźniak rzuciła show-biznes i zmieniła zawód

Co słychać u Aleksandry Woźniak?

"Miałam taką przypadłość, że bałam się latać samolotami i unikałam ich przez wiele lat. (...) Czasem denerwowałam się już dwa miesiące przed wylotem. Podjęłam terapię. Dzięki niej znalazłam odpowiedź na wiele pytań, przestałam się bać latać, ale też narzędzia, którymi posługiwał się terapeuta, tak mnie zafascynowały, że postanowiłam studiować psychologię. Tak że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki lękowi, który zmusił mnie do podjęcia terapii, odkryłam swoją pasję" - powiedziała jakiś czas temu w wywiadzie dla portalu "Świat zdrowia".